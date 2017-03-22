القبض على 475 مخالفا بجبال فيفاء وضبط كميات من القات والحشيش

استمرارا للحملات اﻷمنية التي تنفذها شرطة منطقة جازان وجهودها الميدانية الدائمة للقبض على مخالفي أنظمة اﻹقامة والعمل وتعقب المهربين والمروجين ودرء خطرهم عن المجتمع وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة -حفظه الله- فقد نفذ مركزي شرطة محافظتي فيفا وبلغازي حملة أمنية شملت عددا من المواقع الوعرة والمشبوهه بالمحافظتين أسفرت عن اﻹطاحة ب475 مخالفا جلهم من الجالية اﻹفريقية باﻹضافة لضبط عدد من المركبات بها كميات من الحشيش المخدر ونبات القات المحظور وذلك في عمليتين منفصلتين.

حيث تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة فيفا في العملية اﻷولى من اﻹطاحة ب475 مخالفا اغلبهم من الجنسية اﻹفريقية كانوا يتخفون بمواقع جبلية وعرة ظنا منهم بأنهم سيكونون بمأمن عن اعين رجال اﻷمن والتي كانت لهم بالمرصاد وأطاحت بهم بفضل الله تعالى.

باﻹضافة لضبط 11 مركبة عثر بها على كميات من نبات القات والحشيش المخدر حاول قائدوها تهريبها لعدد من محافظات المنطقة وخارجها سالكين طرق وعرة ومخفين مهرباتهم بطرق إحترافية مبتكرة أتضح أن إحداها مسروقة ومعمم عنها من قبل شرطة منطقة الرياض.

كما تم القبض على عدد من اﻷشخاص المطلوبين لعدد من الجهات الحكومية.

وفي العملية الثانية تمكن رجال اﻷمن بمركز شرطة بلغازي من ضبط مركبتين يستقلها وافدين من جنسيات اسيوية عثر بها على 280 حزمة من نبات القات .

وعقب إنتهاء الحملة جرى بعث اﻷشخاص والمضبوطات لجهات الاختصاص.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود رجال اﻷمن بشرطة محافظتي فيفا وبلغازي حاثا على مضاعفة الجهود ومؤكدا في الوقت نفسه إستمرار الحملات بكافة مراكز ومحافظات المنطقة وبالذات الحدودية منها لفرض السوط اﻷمني ودرء الخطر عن المجتمع.