محافظ فيفاء يكرم عددا من المواطنين لتعاونهم مع الجهات الأمنية

كرم محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي اليوم الأربعاء عددا من المواطنين المتعاونين مع رجال الأمن نظير جهودهم المتواصلة في الإبلاغ والتعاون مع رجال الأمن .

وأكد محافظ فيفاء على أن المواطن هو رجل الأمن الأول وأن هذا التواصل من المواطنين مع الجهات الأمنية لدليل على حسهم الأمني العالي ودليلا واضحا على حبهم لهذا الوطن الغالي ولقيادته الحكيمة , وليس بمستغرب على أبناء هذا الوطن سائلا الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .

فيما أعرب المواطنون وهم من أبناء قبيلة آل شراحيل بفيفاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ فيفاء مؤكدين على أن تعاونهم مع الجهات الأمنية من دافع الغيرة على أمن الوطن والمحافظة على مكتسباته وأن هذا واجب على كل مواطن ينتمي لهذا الوطن الغالي .