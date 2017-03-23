شاهد .. حاكم الشارقة يصف تأثره بوضع المدينين ويعلن تكفله بتسديد ديونهم

أبدى حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي تعاطفه مع المدينين، وتفهمه لمشاعرهم وما يعانونه بسبب وطأة المطالبات من إحراج أمام المتطلبات اليومية لزوجاتهم وأطفالهم، مؤكداً أن إمارة الشارقة ستعمل على سداد المطالبات المستحقة على مواطنيها.

وأوضح أن الإمارة عملت على تسوية ديون كثير من المواطنين، لافتاً إلى أنه يدرك أن المدينين الذين لم تصل إليهم الإمارة وتحل مشاكلهم لا يزالون بأعداد كبيرة كذلك، معلناً تكفله بسداد جميع الديون المستحقة على مواطني إمارة الشارقة.

وأكد الشيخ القاسمي أن قراره يهدف لإعادة البسمة والفرحة إلى المنازل التي سلبت منها الديون سعادتها، مشيراً إلى أن الإمارة ستعمل على الوصول بنفسها إلى المدينين بعدما كانوا هم من يقدمون مطالباتهم للإمارة، وذلك من خلال لجنة مختصة بالبحث عن أصحاب الديون لتسويتها، مبشراً المواطنين بخير عام يشمل الجميع.