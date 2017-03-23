“الفيصل” يدعو لضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي بعضوية كاملة .. لهذه الأسباب

أخبار 24 22/03/2017 73,038 ارشيفية75 ارشيفية

ارشيفيةدعا رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، اليوم (الأربعاء)، إلى ضم اليمن بعضوية كاملة في منظومة دول مجلس التعاون لدول ‏الخليج العربية، مبررًا سبب طلبه هذا.

وبرر خلال المؤتمر السنوي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، مطالباته بأن “اليمن هو جارنا وخاصرتنا، وأمنه واستقراره من أمن ‏واستقرار دول المجلس، وأنه ينبغي أن نُطمئن ‏اليمن، بقبوله بعضوية كاملة في منظومة ‏دول مجلس التعاون؛ لكي لا يبقى مطمعاً لمن لا يريد بنا ‏الخير”.

وأضاف خلال المؤتمر، وفقًا لـ “سبق”، ‎أن منطقتنا عبر تاريخها الحديث كانت ضحيةً للترتيبات الدولية، وقد يحمل المخاض الدولي الحالي في طيَّاته ترتيبات قد لا تكون في مصلحتنا، خصوصاً أن نتائج المخاض العربي منذ ما يُسمى “الربيع العربي” غير مؤكدة.

وأشار إلى أن ظهور النزعات الدينية والطائفية والمذهبية والإقليمية والقبلية هو أكبر تحدٍ يواجه الدول العربية، ويهدد أمنها الوطني، وقد سلمتْ من آثار الأزمات والحروب التي عانتها المنطقة، لكن ينبغي العمل بشكل حثيث لتفادي القصور في المنظومة الخليجية، خاصة أن طهران تمثل خطراً حقيقياً على دول المنطقة.