بالفيديو .. معركة عنيفة بين عمال في سوق بجازان

وقعت مضاربة جماعية بين عدد من العمال من الجنسية اليمنية في السوق المركزي ببلدة البديع والقرفي في منطقة جازان، ما استدعى تدخل الجهات الأمنية والقبض على المتورطين.

وأظهر مقطع فيديو دخول عدد من الأشخاص في مضاربة عنيفة، حيث بدت الدماء على وجه أحدهم، فيما حمل آخر حجرا كبيرا بغرض استخدامه، وظهرت سكاكين وعصيّ وسواطير مستخدمة في القتال، وكاد الأمر أن يتطور لتحدث كارثة وشيكة.

وتدخلت الجهات الأمنية سريعا حيث تم القبض على 8 أشخاص ممن تورطوا في المضاربة، مشيرة إلى أن السبب وراءها يعود إلى خلافات حول حسابات مالية.