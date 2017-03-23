 السفارة السعودية في بريطانيا تؤكد سلامة جميع مواطنيها بعد هجوم “لندن” | فيفاء أون لاين
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

السفارة السعودية في بريطانيا تؤكد سلامة جميع مواطنيها بعد هجوم “لندن”

السفارة السعودية في بريطانيا تؤكد سلامة جميع مواطنيها بعد هجوم “لندن”
فيفاء أون لاين - لندن (واس)

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، سلامة المواطنين السعوديين المتواجدين في لندن من تبعات الهجوم في وستمنستر اليوم التي نجم عنه للأسف سقوط عدد من الضحايا.
وأوضحت السفارة في بيان ” لوكالة الأنباء السعودية ” اليوم أنه منذ لحظة وقوع الحادث وهي تتابع مع الجهات المختصة في المملكة المتحدة تطورات الحادث، مبينة أنه لم يرد منها حتى الآن أي معلومات عن سقوط ضحايا سعوديين أو إصابة أحد منهم جراء الحادث، ولله الحمد.
وأهابت السفارة بالسعوديين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن القريبة من موقع الحادث، والتواصل مع السفارة مباشرة في حال وقوع أي ظرف طارئ – لا قدّر الله – على الرقم التالي:00442079173000

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*