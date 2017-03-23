السفارة السعودية في بريطانيا تؤكد سلامة جميع مواطنيها بعد هجوم “لندن”

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، سلامة المواطنين السعوديين المتواجدين في لندن من تبعات الهجوم في وستمنستر اليوم التي نجم عنه للأسف سقوط عدد من الضحايا.

وأوضحت السفارة في بيان ” لوكالة الأنباء السعودية ” اليوم أنه منذ لحظة وقوع الحادث وهي تتابع مع الجهات المختصة في المملكة المتحدة تطورات الحادث، مبينة أنه لم يرد منها حتى الآن أي معلومات عن سقوط ضحايا سعوديين أو إصابة أحد منهم جراء الحادث، ولله الحمد.

وأهابت السفارة بالسعوديين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن القريبة من موقع الحادث، والتواصل مع السفارة مباشرة في حال وقوع أي ظرف طارئ – لا قدّر الله – على الرقم التالي:00442079173000

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