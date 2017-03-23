عين الرياض تُشارك في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول

استناداً لإيمانها بأهمية التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الإحصاء، وبناءً على اهتمامها منذ خمسة عشر عاماً بالأساليب الإحصائية المتطورة ودورها في تحديث قواعد البيانات، شاركت عين الرياض في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول الذي انطلق في مدينة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تحت عنوان “تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون”.

وأشار الأستاذ عبد الله الحربي، الرئيس التنفيذي لعين الرياض بعد تكريمه من قبل معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، المهندس عادل بن محمد فقيه، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى أهمية الاستفادة من ثورة البيانات في تعزيز قطاع الإحصاء محلياً وخليجياً مؤكداً بالقول: “ولعل أهدافنا التي رسمناها في عين الرياض بأن نكون جزءاً من صناعة التنمية هي ما دفعت بنا للتركيز على توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي”.

ويضيف: “وإننا لن نتردد في التوفيق بين القطاعين الأكاديمي والعملي في مجال الاستفادة من المعلومات الإحصائية الناشئة، سواءً من خلال احتضان الدورات التي يديرها أكاديميون رائدون في الإحصاء وتطويعها عملياً لتصبح قابلة للتطبيق والاستخدام بسلاسة في كافة المجالات المتعلقة”.

والجدير بالذكر أن المنتدى الإحصائي الخليجي الأول يستمر لمدة ثلاثة أيام ويستضيف 40 متحدثاً خليجياً ودولياً من كافة أطراف الإحصاء سواء منتجي البيانات، أو مستخدمي البيانات، أو من القطاعات الأكاديمية، ويهدف لأن يكون منصة علمية ومعرفية لتبادل الخبرات ومناقشة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بمؤشرات تدعم السياسات الاقتصادية وتقيس التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث تعزيز الشراكات الإحصائية في دول مجلس التعاون.

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