محافظ المذنب يكرم ٥٤ حافظاً وحافظة للقرآن الكريم

كرم محافظ المذنب المكلف سليمان بن محمد التويجري ، مساء اليوم ٥٤ حافظاً وحافظة ومجازاً للقرآن الكريم , خلال الحفل الذي أقامته جمعية تحفيظ القرآن الكريم في جامع الحناكي بمحافظة المذنب ، بحضور مدير عام الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله المجماج و رئيس جمعية تحفيظ القرآن في القصيم الشيخ سليمان الربعي .

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة المذنب الشيخ الدكتور محمد بن صالح المقبل بين فيها أن عدد الطلاب والطالبات المتخرجين لهذا العام ٥٤ حافظاً وحافظة ومجازاً منهم ١٨ حافظاً و ٢٤ حافظة برواية حفص و ١٢ حافظاً بروايات أخرى مجازين بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، مشيراً إلى أنه ينتمي إلى الجمعية أكثر من ١٢ مجمعاً تعليمياً و ١٦٥ حلقة للبنين والبنات بها ١٦٢٢ طالباً وطالبة يتعلمون على أيدي ٢٢٢ من أعضاء التدريس العاملين بتعليمهم بمخرجات نوعية متخصصة تخرج كل عام كوكبة من الحافظين والحافظات لكتاب الله عز وجل ، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم , وقفاته المتواصلة ودعمه لأبنائه وبناته حفاظ كتاب الله .

وعبر محافظ المذنب المكلف سليمان التويجري عن اعتزازه وفخره بكوكبة الخريجين والخريجات ، مؤكداً أن ماشاهده من عمل وإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول لخدمة حفظة كتاب الله من أبنائنا وبناتنا , سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمه وأمنه في ظل قيادتنا الرشيدة التي لم تألوا جهداً بخدمة الإسلام والمسلمين .

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