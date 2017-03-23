د.النمر .. يُحذر مرضى القلب من “الزعفران” و”القور”

حذّر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من إضافة أقراص “البنادول” إلى مشروب الطاقة لأنها تزيد من احتمالية الإصابة بالجلطة القلبية.

وأضاف النمر في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “لمرضى القلب: الزعفران قد يسبب انخفاض الضغط والخفقان ويزداد التأثير مع زيادة التركيز”.

وأردف: “ننصح مرضى القلب بالابتعاد عن القور (جوز الزنج) لأن فيه تركيزات عالية 3منشطات أحدها الكافيين ويرفع الضغط ونبضات القلب ويُسبب الأرق وسرعة الانفعال”.

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