الخدمة المدنية: 2094 وظيفة صحية لم يتقدم إليها أحد

أوضح متحدث وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، أن عدد الوظائف الصحية المعلنة في الإعلان الحالي بلغت (6930) وظيفة صحية، منها (1920) وظيفة تم التقديم إليها عن طريق وزارة الصحة، وهي مَن تستكمل إجراءاتها والمتمثلة في (1180 طبيباً استشارياً، 738 طبيباً نائباً).

وأضاف المنيف: أما الوظائف التي تم التقديم إليها عن طريق نظام جدارة بوزارة الخدمة المدنية فهي (5010 وظائف) وتم الترشيح المبدئي لـ (2916 مواطناً ومواطنة) وتمت دعوتهم لمطابقة بياناتهم وتم اليوم ترشيح (2836 مواطناً ومواطنة) علماً بأن (80 من المتقدمين والمتقدمات لم يراجعوا الوزارة للمطابقة خلال الفترة المحددة)، كما أن هناك (2094 وظيفة) لم يتقدم إليها أحد أو ترشح مَن تقدم إليها على رغبة أفضل والمتمثلة في طبيب مقيم.