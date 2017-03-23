القوات البرية تفتح باب القبول والتسجيل

أعلنت إدارة تقنية المعلومات للقوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في شغل وظائف بند المساندة الفنية والخاضعة لنظام العمل.

وأوضحت إدارة التقنية أن الوظائف تشمل:

1- مبرمج أنظمة سوفت وير لحاملي شهادة بكالوريوس بالتخصصات / علوم حاسب – نظم معلومات هندسة – هندسة برمجيات ومعرفة بلغات البرمجة.

2- اختصاصي أنظمة اتصالات على بيئة (Mainframe) لحاملي شهادة بكالوريوس / هندسة اتصالات / مع خبرة في تركيب وتشغيل أنظمة الاتصالات الخاصة بالجهاز الرئيس.

3- محلل أنظمة معالجة بيانات على بيئة (Mainframe) لحاملي البكالوريوس في التخصصات / علوم حاسب – نظم معلومات – هندسة برمجيات / أو دبلوم سنتان برمجة مع إتقان لغات البرمجة.

4- مطور على منصة sharePoint، لحاملي البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي مع إتقان البرمجة والتطوير على منصة sharePoint.

وأوضحت إدارة تقنية المعلومات للقوات البرية أنه يشترط إجادة اللغة الإنجليزية ( قراءة، وكتابة، وتحدثاً) وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص، مبينة أنه سيبدأ التقديم على رابط موقع القوات البرية من هنا، بدءاً من يوم الأحد 5/ 7 / 1438 ولمدة 10 أيام.