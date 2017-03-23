“الغذاء والدواء” تلزم مصنّعي ومستوردي مشروبات الطاقة بالتسجيل والتقيد بحدود مكوناتها

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها تلزم المصنّعين والمستوردين لمشروبات الطاقة، بتسجيلها لدى الهيئة قبل البدء بتسويقها، مع التقيد بحدود المكونات الداخلة في تركيب تلك المنتجات.

وأوضحت “الهيئة” بخصوص ما يتم تداوله بين حين وآخر عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول المنتجات الغذائية ومنها مشروبات الطاقة ومدى مأمونيتها، أن من المهام المناطة بالهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المستهلك، إصدار اللوائح الفنية والمواصفات للمنتجات الغذائية والتي يراعى عند إعدادها ما يصدر عن المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وما تتضمنه من متطلبات وتحذيرات يتوجب الالتزام بها من المصنّعين والمستوردين.

وأضافت “الهيئة” أنها تشدد الرقابة على الغذاء المستورد عبر المنافذ الحدودية للمملكة للتأكد من مطابقة المنتجات الغذائية ومكوناتها المستوردة للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، وذلك قبل الإذن بفسحها، كما يتم الطلب من الشركات تسجيل منتجاتها في الهيئة لإحكام الرقابة عليها، ومراجعة الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت استيفاء إرساليات المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة مع فحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشارت الهيئة، إلى أن اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم GSO 1926 “اشتراطات تداول مشروبات الطاقة”، تتضمن العديد من البنود، ومنها إلزام مصنّعي ومستوردي هذه المنتجات بتسجيلها لدى الهيئة قبل البدء بتسويقها، والتقيد بحدود المكونات الداخلة في تركيب هذه المنتجات (ومنها ألا تزيد محتوى هذه المشروبات من الكافيين على 32 ملغم لكل 100 مل، والانيستول عن 20 ملغرام لكل 100 مل، والتاورين عن 400 ملغرام لكل 100 مل)، مع الالتزام بكتابة العبارات التحذيرية التالية بخط واضح وبارز على العبوة: “يجب عدم تناوله من قبل الحوامل، والمرضعات، والأطفال أقل من ستة عشرة سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين، والذين يعانون من مشاكل في القلب، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة”. ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين عند الرغبة في تناول المنتجات الغذائية، خصوصاً تلك التي تحتوي على محتوى عالي من الكافيين مثل مشروبات الطاقة، بالتوازن في استهلاكها، وعدم الإفراط فيها، خصوصاً عند تناول منتجات أخرى تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والقهوة ومنتجاتها، إضافة إلى التقيد بالتحذيرات والتعليمات المكتوبة على العبوة.

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