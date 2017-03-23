هنا .. حقيقة اسقاط مخالفات “ساهر” من “أبشر”

قالت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي ‘‘إن موقع الخدمات ‘‘أبشر‘‘ مُغلق للصيانة، فيما كان آخر رد لحساب “أبشر” على “تويتر”، مساء أمس عند الساعة الثامنة على أحد الاستفسارات بأنه “يوجد تحديث على النظام ويرجي المحاولة لاحقاً”.

هذا وترددت أنباء مفادها، أن تحديث الموقع تسبب في عدم وجود مخالفات في نظام ‘‘سداد‘‘ على أجهزة الصرف الآلي للبنوك، وذلك بسبب تعطل الموقع، وتحديث بعض الأنظمة.

توقَّفت الخدمات الإلكترونية لأنظمة “أبشر” خلال الساعات الماضية؛ وأدى ذلك لتوقُّف خدمات “سداد” المرتبطة بخدمات “أبشر”، ومنها سداد المخالفات المرورية ورسوم الجوازات، وغيرها من الخدمات.

وفيما اشتكى عملاء “أبشر” من تأخر عودة النظام للعمل تصدرت رسالة اعتذار موقع “أبشر”، كُتب فيها: “عزيزي عميل أبشر.. نأسف لعدم خدمتك حاليًا، ونود إشعارك بوجود صيانة، ونتشرف بزيارتك لتنفيذ خدماتك الإلكترونية بعد انتهاء الصيانة. عذرًا لإزعاجك، وهدفنا هو إرضاؤك”.

ورد نظام “سداد” للمدفوعات على تساؤلات مستخدميه عن سبب توقُّف خدمات سداد وبعض إجراءات الجوازات بقوله: “أخي الكريم، يوجد تحديث على نظام أبشر؛ يرجى المحاولة لاحقًا”.