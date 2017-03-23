” مؤسسة التدريب ” .. تُحذر من إصدار “الشهادات الاحترافية” دون موافقتها

حذرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من ممارسة أي نشاط يتعلق بالشهادات الاحترافية أو نظم الاختبارات أو عمل مراكز اختبار في المملكة دون الحصول على موافقتها، معتبرة القيام بذلك “تجاوزاً” للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات.

وأوضحت المؤسسة، أن المادة الخامسة في الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية نصت على ‘‘أن يلتزم المشغل بعدم إجراء أي اختبارات إلا في مراكز الاختبار المعتمدة من المؤسسة‘‘.

وأكدت، في تعميم لها أمس الأربعاء، على عدم إمكانية تنفيذ أي اختبار يخص الشهادات الاحترافية إلا في مراكز الاختبار المعتمدة من المؤسسة، إذ تم تحديد رابط معين للاطلاع على الشهادات الاحترافية المعتمدة ومراكز الاختبارات المعتمدة، وفقا لـ‘‘الحياة‘‘.

وأشارت المؤسسة، إلى أنها تمنح ترخيصاً للشهادات الاحترافية أو نظم الاختبار والجهات المشغلة لمزاولة أنشطتها وفق الضوابط، فيما يعتبر المشغل مسؤولاً عن الحصول على جميع التصاريح اللازمة من المؤسسة، التي تتابع الجهات المرخص لها، وفق أحكام اللائحة المعتمدة.

وفي حال وجود مخالفة أحكام أو ضوابط أو إجراءات خاصة، أكدت أن لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وتوضيح الضوابط والإجراءات وخطوات التطبيق، والإجراءات والمقابل المادي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة، علماً بأن المحافظ هو المخول في إصدار الضوابط والإجراءات الخاصة بمواد هذه اللائحة وتحل محل الضوابط والإجراءات الصادرة من مجلس الإدارة.