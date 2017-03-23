مدير تعليم صبيا يستقبل الطالب الفائز بجائزة حمدان بن راشد

استقبل مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس صباح اليوم بمكتبه بالإدارة الطالب محمود عبدالقادر عبدالفتاح الفائز بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز في دورتها 19 للعام 2016-2017 ، مع عدد من منسوبي قسم النشاط الطلابي ومدرسة الظبية الثانوية ، ومنسوبي مكتب التعليم بمحافظة صبيا ،حيث أثنى مدير التعليم على الجهود التي يبذلها القائمون على الجائزة في تهيئة المشاركين وحثهم على متابعة الإنجازات في كل الدورات السابقة ، وما حققه الطالب محمود عبدالقادر من إنجاز ليؤكد ذلك مما يساعد في انعكاس أثره على عملهم بعد تحقيقهم أي انجاز ، مؤكدا أن العمل لتحقيق الفوز في أي مشاركة لا يكون وليد الساعة بل أن هناك جهودا تتظافر من قبل الطالب وأسرته وكذلك مدرسته ، ثم تأتي إدارة التعليم كداعم له ، فنقدم شكرنا للجميع ونخص بالشكر أسرة الطالب محمود عبدالقادر على جهودهم الواضحة والملموسة والتي تركت أثراً كبيراً حيث يعد الطالب محمود هو الإبن الثاني الذي يحقق الجائزة بعد فوز أخيه محمد بالجائزة في عام 2013 م ، سائلا الله عز وجل التوفيق للجميع .فيما قدم الطالب محمود عبدالقادر شكره لإدارة التعليم على جهودها التي بذلتها معه حتى استطاع أن يحقق هذا الإنجاز ، وأن أسرته ومدرسته كانت الداعم له ، وأن هذا الإنجاز سيكون دافع لتحقيق انجازات قادمة بإذن الله .وفي نهاية اللقاء قدم مدير التعليم هدية للطالب عبارة عن مبلغ مالي مقدم من قسم النشاط الطلابي بالإدارة حضر الاستقبال المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية ، ورئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ إبراهيم بن عبدالله شامي .وكان موقع جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز قد أعلن نتائج منافسات الدورة 19 بجميع فئاتها، حيث بلغ عدد الفائزين نحو 137 فائزاً، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى الوطن العربي. وقال الدكتور جمال المهيري نائب مجلس الأمناء الأمين العام للجائزة، أن الجائزة استطاعت ترسيخ ثقافة التميز في الميدان التعليمي وهيأت مناخاً فكرياً مثالياً لجميع عناصر المنظومة التعليمية نحو الانفتاح على علوم الجودة والإبداع وتطوير أدائها تجاه التميز، ما عزز من فرص الارتقاء بمستوى التعليم ودفعه إلى تحقيق غاياته وأهدافه. مؤكدا أن الجائزة من خلال التحديثات الجديدة في هذه الدورة ستسهم في رفع مستوى أداء الطموحين للوصول إلى نسبة التميز، معتبراً أن التطوير المستمر في معايير وفئات الجائزة يساهم في التشجيع على التميز التعليمي، ونشر ثقافة الإبداع والجودة، بالإضافة إلى إبراز دور الأطراف الداعمة لثقافة التميز.

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