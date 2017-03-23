الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته(5)

الحلقة الأولى :

الحلقة الثانية :

الحلقة الثالثة :

الحلقة الرابعة: الشيخ علي بن قاسم آل طارش الفيفي ومؤلفاته (4) http://www.faifaonline.net/portal/2017/02/25/332718.html

خامساً : (الحلقة الأخيرة) ، وتشتمل على :

1ـ كتاب : تخليد الوفا لأهل فيفا الشرفا بوقائع الاحتفا .

2ـ بعض من ترجم للشيخ علي بن قاسم ـ حفظه الله ـ .



في هذه الحلقة الأخيرة نسرد لكم مختصراً لما ذكره المؤلف الشيخ القاضي علي بن قاسم الفيفي ـ حفظه الله ـ وأطال عمره على طاعته بالصحة والعافية .

تشرفت “بقعة قزاعة” يوم الخميس الموافق 2 / 5 / 1407هـ بحفل بهيج أقامه أهل فيفاء احتفاءً وتكريماً لرجل عظيم من رجالات فيفاء وهو الشيخ القاضي علي بن قاسم آل طارش الفيفي الذي رفع لدرجة قاضي تمييز رئيساً للدائرة الحقوقية الثالثة بهيئة تمييز الأحكام الشرعية بالمنطقة الغربية .(1)

فقد كان هذا الحفل التكريمي تقديراً واعترافاً بالفضل لذلك الشيخ العلامة القاضي بعد رحيله من فيفاء ، وانتقال عمله إلى مكة المكرمة ، فقد خدم فيفاء ما يقارب الأربعون سنة معلماً ومفتياً ومرشداً وقاضياً ، علّم الجاهل ونشر العلم الكثير ، وجعل كرسيه في خدمة الناس ومنصبه كان تكليفاً ولم يكن تشريفاً ، فاستغل وقته فيما يرضي ربه .

ورغم انتشار الجهل في مجتمعه والتخلف في ذلك الوقت ، وعدم توفر الإمكانات اللازمة ، واعتناق بعض أهل فيفاء المذهب الزيدي وتعصبهم له ، فقد كان يعلم ويوجه ويرشد ويؤم الناس في صلاتهم ويتبع السُنّة النبوية ويطبقها ويعلمها الناس ، وكان يلقى من الأذى الكثير من إخوان الشياطين في كل مكان وحيثما اتجه سواءٌ في المساجد أو غيرها وحسبه في ذلك أسوته وقدوته نبي الرحمة r والعلماء من بعده ، وذلك بفضل الله ثم بفضل تعلمه المبكر في الصغر ، حيث فرّغه والده لطلب العلم .

ونشر بين الناس معنى التوحيد الخالص والعقيدة السلفية الصحيحة التي لا تشوبها البدع والأهواء ، وأزال القبور التي يتبرك بها ويعتقد فيها الناس ، وبما فيها قبر (جده طارش) وكان في القويد بذراع منفة عليه بناءٌ مزخرف ، وكان يجد التشجيع من الدولة المباركة لذلك .

وقام الشيخ ـ حفظه الله ـ بالتدريس في قرية رملان بجهة الدرب بني شعبة عام 1368هـ ، ثم عاد بعد ذلك إلى فيفاء .

وبعد عودته أعانه الله ووفقه لنشر العلم في فيفاء والتدريس بها ، وفتح مدرسة فيفاء السلفية عام 1369هـ باعتماد من شيخه القرعاوي وطلب من أمير فيفاء آنذاك مبارك الدوسري والتي التحق بها نحو 90 طالباً .

وعاد إلى صامطة لنشر الخير وتعليم الناس في ظروف صعبة ووسائل تنقل معدومة وأسباب المعيشة شحيحة جداً ، فمضى الشيخ على أقدامه حافياً يحمل كتبه على ظهره ويشعر بالوحشة والغربة متجهاً إلى حقو فيفاء ليسير إليها ليعلم أهلها التوحيد والعقيدة الصافية .

وكتابه هذا ذكر فيه كل ما قيل في ” حفل تكريمه ” وهي رسالة خلدت له ذكراً جميلاً ومناسبة الاحتفاء العظيمة من أهالي فيفاء .

حيث قدم للحفل الأستاذ علي بن يحيى المشنوي المعلم بمدرسة الخشعة عبر في مقدمته عن فرحة أهالي فيفاء بمقدمه لحضور الحفل وترقيته وحزنهم يغمرهم لرحيله فيفاء ومغادرته إلى مكة المكرمة ، ورحب الشيخ حسن بن فرح ـ رحمه الله ـ بالضيوف في قصيدة أداها مجموعة من الطلاب .

وألقى شيخ شمل فيفاء الشيخ حسن بن علي يحيى ـ رحمه الله ـ كلمة باسمه وباسم أهالي فيفاء قال فيها :

” يسرني أن أرحب بكم أيها الضيوف الأعزاء في هذا الجزء الصغير الحبيب من وطننا الكبير الغالي ، وعلى شرف فضيلة قاضي فيفاء السابق الشيخ علي بن قاسم الفيفي الذي نكرمه اليوم ونودعه بعد خدمة أربعة وثلاثين عاماً قاضياً بين أهالي فيفاء ، كان فيها مثالاً للحزم والعدل والصدق والنزاهة ، إننا لندين له بالعرفان وإن نقله آلمنا بقدر ما أفرحنا ترقيته لا لرابط عاطفي بحت ، ولكن للفراغ الذي أعقبه نقله ، لأنه لا يمكن أن يسد مسده غيره ، مع علمنا بكفاءة زملائه في المهنة إلاّ أنه ابن بلده ، وابن أي بلد يكون أداؤه فيها أنجح لإلمامه بعاداتهم وطبائعهم ونفسياتهم ، إضافة إلى أن قبائل فيفاء تختص بلهجة يصعب جداً على أي فرد من خارج هذا القطاع أن يفهمها إلاّ بعد معاشرة طويلة لسنين عديدة ومع هذا فلا يمكن أن يستوعب جميع مفردات اللهجة ” .(2)

أعقب ذلك قصيدة مكونة من (46 بيتاً) بعنوان ” ما أردت لك الوداع ” للشاعر الدكتور عبدالرحمن بن أحمد علي الفيفي

قال فيها : (3)

عـلـيٌّ يــا أبــا الـبـركـــات طــرّاً وداعاً . . . ما أردت لك الوداعا سـتـفـقـدك الـنـواظـر ، غير أنـي أرى لك بيـن أضلـعـنـا شـعـاعـا شـعـاعــاً سوف يبـقى مـا حـييـنـا مع التـذكــار يـلـتـمــع الـتـمـاعـا وفي الأعـنـاق دينٌ لـيـس يقـضى ولـو بـذلـت لـمـا وافتـك صـاعـا فـأنـت الحــر . . ما أغرتك دنيـا أبــت إلاّ الـتـحــول والـخـــداعـا وأنت الفـذ . . إن أصدرت حكماً تردى الظـلم وانصدع انصـداعـا عليٌّ . . يا أبا الحسنات . . أدرى تــضـيـــق بـمـــا أعــدده ذراعـا ولـكـن الجـمـيــل يــذاعُ شــكـــراً وفـضـلــك لم يـزل فـينا مشـاعـا مكـارم كـنّ كـالأحــلام ـ لـسـنـــا نـصـدقـها ـ مشيت بـهـا سـراعـا ولــــولا أنـت بـعــد الله عــــزتْ منــالا واسـتـحـالــت إجـتـمـاعـا سـتـبـقــى الــدهــر للـنـبـلاء منــا مـثــالاً يـحـتـذى شـبـراً وبــاعـا

ثم أعقبها قصيدة للشاعر الأستاذ حسن بن فرح ـ رحمه الله ـ مكونة من (60 بيتاً) بعنوان : ” من سجل العرفان ” ، قال فيها : (4)

أبــا نبيل دمــوع العـين تـنـهمـر لـهـول نقـلـك يــا ميمون يــا قـمــر قد كـرمـوك وقد رفـعت منـزلة لـمـثـلكم أفضلُ التكـريـم يـنتـظــــر لكـن ضريبته عـظمى على بـلد نأيت عنـها وقـوم إن بكوا عــذروا وهـل ثـلاثون عـامـاً ثم أربـعـة تنسى لكم وهي فينا الروح والزهر بالعدل بالعلم بالإصلاح عـامرة لأنت فيها لـقـومي البُصـْر والبَصَر فمذ توليت في فيفا القضاء بــدا لـنـا بـكـم نـيـر تـهـدى بـه البـشـــر حكمت بالقسط لم تعرف جاملة لذي وجـاهة أو قـربى وإن كـدروا جمعت للعدل من أسبابه غررا حتى كـأنك فينـا المرتضى “عمر”

تخلل الحفل كلمات كثيرة من رجالات فيفاء وأعيانها ، وقصائد كثيرة من شعار فيفاء وضيوفها ، وألقى المحتفى به الشيخ القاضي ـ حفظه الله ـ كلمته الوداعية عبر فيها عن بالغ سعادته وعظيم شكره وبالغ تقديره لكل من دعا إلى هذا الحفل التكريمي ، ولكل من حضر من أبناء فيفاء وغيرها من الضيوف والحضور الكرام .

حضر المناسبة جموعٌ غفيرة من جميع قبائل فيفاء ومن مشايخ وأعيان ومدرسين وأهالي وعلى رأسهم شيخ الشمل ـ رحمه الله ـ وضيوف من خارج المنطقة ، ومنهم من اعتذر لأشغاله وأعماله .

خاتمة /

ترجم للشيخ ـ حفظه الله ـ ومؤلفاته صاحب الموسوعة الميساء لجارة القمر فيفاء ـ أبا سامر ـ الأستاذ حسن بن جابر الحكمي ، وكذلك ترجم له ابنه عبدالله ـ أبا جمال ـ في مقالة طويلة بصحيفة فيفاء أون لاين .

وكذلك ترجم له صاحب كتاب الاستقصاء لتاريخ جبال فيفاء ، وكذلك وردت بعض الأخبار عنه وطلبه للعلم في كتاب المخلاف السليماني للعقيلي ، وكذلك كتاب النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية لعمر بن أحمد مدخلي ، وكذلك كتاب الشيخ القرعاوي ودعوته في جنوب المملكة العربية السعودية لموسى بن جابر السهلي .

بعد توفيق الله . . لابد أن نذكر لأهل الفضل فضلهم ” من لا يشكر الناس لا يشكر الله ” أشكر الأستاذ عبدالصمد بن علي قاسم الفيفي ـ وفقه الله ـ حيث أهداني جميع مؤلفات والده الشيخ القاضي ـ حفظه الله ـ التي استفدت منها في جميع الحلقات ، كما أشكر الأستاذ خالد بن علي قاسم الفيفي على مساعدتي في هذه الحلقات حيث أسعفني ببعض مسوداته الخاصة ، وخاصة في موضوع الحلقة الرابعة . . وكذلك أشكر الأستاذ محمد بن سليمان قاسم الفيفي حيث كان نقطة الوصل بيني وبين الأستاذ عبد الصمد ابن الشيخ علي حفظهم الله .

نسأل الله أن نرى . . قريباً . . كتابٌ مستقل يتحدث عن حياة الشيخ القاضي ـ حفظه الله ـ كاملة من أحد تلاميذه أو أبنائه حفظهم الله وبارك فيهم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان . .

كتبه

الأستاذ التربوي

عيسى بن سليمان الفيفي

الثلاثاء 15 / 6 / 1438هـ

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(1)ـ كان عمر كاتب هذه الأسطر وقتها أربع سنوات فقط !! .

(2)ـ كتاب : تخليد الوفا لأهل فيفا الشرفا بوقائع الاحتفا ، (ص 40) .

(3)ـ كتاب : تخليد الوفا لأهل فيفا الشرفا بوقائع الاحتفا ، (ص 50) .

(4)ـ كتاب : تخليد الوفا لأهل فيفا الشرفا بوقائع الاحتفا ، (ص 53) .