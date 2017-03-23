 “إشراف حلقات الأساملة ” ينفذ برنامج “يوم الهمة” السبت المقبل | فيفاء أون لاين
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

“إشراف حلقات الأساملة ” ينفذ برنامج “يوم الهمة” السبت المقبل

“إشراف حلقات الأساملة ” ينفذ برنامج “يوم الهمة” السبت المقبل
فيفاء أون لاين - محمود خليل

أعلن مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالأساملة التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبي عريش عزمة تنفيذ برنامج “يوم الهمة” والذي يهدف إلى مراجعة وضبط حفظ القرآن الكريم.

و أوضح الأستاذ سليمان سهلي مدير الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبوعريش أن البرنامج يستهدف مراجعة وضبط حفظ القرآن الكريم في خمسة مستويات وهما ثلاثة أجزاء وخمسة أجزاء ومضاعفاتها.

وأضاف أن البرنامج سيكون ليوم واحد مكثف وذلك يوم السبت الموافق 26 /6 /1438 من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العصر في مسجد الفرقان بالأساملة.

 

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