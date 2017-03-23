ثلاث ورش عمل للمتخصصين والمهتمين في معرض التجارة الالكترونية

يقام على هامش معرض التجارة الإلكترونية الذي ينعقد في فندق الفورسيزون بالرياض خلال الفترة من 2 – 4 أبريل 2017م، ثلاث ورش عمل حول التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلي الجهات الراعية.

وتركز الجلسة الأولى على “دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال”، بينما ستسلط الثانية الضوء على “الخدمات اللوجستية والتقنية في التجارة الإلكترونية.. الصعوبات والتحديات”، أما الجلسة الثالثة ستتحدث عن “دور الحكومة والبنوك في دعم التجارة الإلكترونية”.

ودعت اللجنة المنظمة لمعرض التجارة الإلكترونية المتخصصين والمهتمين للاستفادة من هذه الجلسات التي تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كما دعت الشركات والمهتمين بالتجارة الالكترونية والتسويق الرقمي للمشاركة في المعرض الذي يعد أكبر حدث من نوعه، والتعريف بها وبما تحتويه التطبيقات.

وخصصت اللجنة حسابًا رسميًا على “تويتر” والانستغرام لتسهيل عملية التواصل معها ولمعرفة طرق المشاركة E_Commerce2017 @.