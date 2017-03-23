أجهزة لاب توب لذوي العوق البصري بوادي الدواسر

سلمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقويز في محافظة وادي الدواسر أجهزة لاب توب تحتوي على البرنامج الناطق ، لعددٍ من الأفراد ذوي العوق البصري .

وافاد رئيس اللجنة متعب بن فيحان آل قويد ، أن اللجنة بدأت في تنفيذ دورات وخدمات تدريبية ودورات في الحاسب الآلي والبرامج الناطقة لذوي العوق البصري بالمحافظة تهدف الى تنمية قدراتهم بالاعتماد على النفس ، وتعزيز قدراتهم المهارية والمعرفية وجعلهم أعضاء نافعين وفاعلين بالمجتمع ، مشيداً بجهود مدير جمعية العوق البصري خالد بن سليمان المشيقح في دعم تلك الفئة .