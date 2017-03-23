 أجهزة لاب توب لذوي العوق البصري بوادي الدواسر | فيفاء أون لاين
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

أجهزة لاب توب لذوي العوق البصري بوادي الدواسر

أجهزة لاب توب لذوي العوق البصري بوادي الدواسر
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

سلمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقويز في محافظة وادي الدواسر أجهزة لاب توب تحتوي على البرنامج الناطق ، لعددٍ من الأفراد ذوي العوق البصري .

وافاد رئيس اللجنة متعب بن فيحان آل قويد ، أن اللجنة بدأت في تنفيذ دورات وخدمات تدريبية ودورات في الحاسب الآلي والبرامج الناطقة لذوي العوق البصري بالمحافظة تهدف الى تنمية قدراتهم بالاعتماد على النفس ، وتعزيز قدراتهم المهارية والمعرفية وجعلهم أعضاء نافعين وفاعلين بالمجتمع ، مشيداً بجهود مدير جمعية العوق البصري خالد بن سليمان المشيقح في دعم تلك الفئة .

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