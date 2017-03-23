اختتام برنامج الموهبة الخليجية في وادي الدواسر

اختتمت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً مشاركتها في تفعيل اليوم الخليجي للموهبة والإبداع والذي اقيم تحت شعار ” معاً لبناء جيل مبدع ” حيث تم تكريم المدارس المتميزة ، وقادة المدارس والمنسقين المتميزين.

وأفاد رئيس قسم الموهوبين بالإدارة سعد بن محمد الصافي خلال التكريم أن مبادرة الإدارة في تفعيل ذلك اليوم تهدف إلى التعريف بالموهبة وأثرها في تقدم المجتمعات ، والعمل على تفعيل الدور التشاركي في التحفيز والرعاية لدى المجتمع ، مشيراً الى الدورات التدريبية والمحاضرات التثقيفية التي تمت إقامتها بتلك المناسبة ، وأشاد بالجهود المبذولة من القائمين على البرنامج في المدارس ، والذي كان له الأثر الفعال في نجاح البرنامج .