 مدني القريات بدأ حملة للسلامة للكشف على المنشآت التجارية | فيفاء أون لاين
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية

مدني القريات بدأ حملة للسلامة للكشف على المنشآت التجارية

مدني القريات بدأ حملة للسلامة للكشف على المنشآت التجارية
القريات - سعود الشراري

بدأت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات حملة السلامة للكشف على المنشآت الصناعية ومنطقة المستودعات والانشطة التجارية إستمراراً للحملة التي تنفذها مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف حيث تابع العميد محمد عبدالله القريني مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف المكلف بدأ إنطلاقها.

فقد قام العقيد: قاسم العنزي في توجية جميع المشاركين في بداية حملة السلامة للكشف على المنشآت الصناعية ومنطقة المستودعات والانشطة التجارية والتي شارك بها عدد من الجهات الحكومية بالحرص على تطبيق أنظمة وإشتراطات السلامة والوقاية.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*