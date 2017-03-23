بمشاركة عدد من الجهات الحكومية مدني القريات بدأ حملة للسلامة للكشف على المنشآت التجارية

بدأت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات حملة السلامة للكشف على المنشآت الصناعية ومنطقة المستودعات والانشطة التجارية إستمراراً للحملة التي تنفذها مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف حيث تابع العميد محمد عبدالله القريني مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف المكلف بدأ إنطلاقها.

فقد قام العقيد: قاسم العنزي في توجية جميع المشاركين في بداية حملة السلامة للكشف على المنشآت الصناعية ومنطقة المستودعات والانشطة التجارية والتي شارك بها عدد من الجهات الحكومية بالحرص على تطبيق أنظمة وإشتراطات السلامة والوقاية.