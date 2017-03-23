وزارة التعليم: لن نتعاقد مع شركات تأمين جديدة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة أغلقت باب التعاقد مع شركات تأمين جديدة خلال هذا العام، بالتالي سيكون التأمين المقدم لمنسوبي الوزارة عبر شركة تكافل الراجحي هو المعتمد.

وأوضح المتحدث خلال عددٍ من التغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أن امتناع الوزارة عن التعاقد مع شركات تأمين جديدة هذا العام، يعود إلى أن الوزارة تلقت عروضاً من بعض شركات التأمين، لكنها لا تلبي المتطلبات والمعايير التي وضعتها الوزارة.

وأشار العصيمي إلى أن عقد التأمين الموقع مع “تكافل الراجحي”، يتضمن علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، ويغطي فترة الحمل والولادة، ويوفر العلاج للمؤمن عليه في المستشفيات المشمولة كافة في جميع أنحاء المملكة، حسب رغبة المؤمن عليه، ولا يتطلب الإفصاح عن الحالة الطبية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العقد.

وأضاف متحدث التعليم، أن العقد يوفر الرعاية الطبية والعلاجية بأسعار منافسة، ويخيّر المؤمن عليه بين كامل السداد أو السداد عن طريق الاستقطاع الشهري، ويلزم الشركة بتوفير خدمة استفسارات خاصة بمنسوبي التعليم، كما يضمن حق المؤمن عليه في تقديم الشكاوى، وفق النظام.