“هيئة النقل”: هنا .. حلول ستطرح لحل مشاكل الزحام المروري

ذكر رئيس هيئة النقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح أن دراسة أجريت على قطاع مركبات الأجرة كشفت أن أكثر من 70% منها تسير في الشوارع دون ركاب.

وأوضح الرميح، وفقاً لـ”اليوم”، أن الهيئة ستطلق منصة “وصل الإلكترونية” لتنظيم خدمة النقل، التي ستربط بجدولة الشاحنات الناقلة للبضائع من ميناءي الدمام وجدة، حتى يتمكن المرور من معرفة وجهات هذه الشاحنات لتوجيهها إلى مسارات غير مزدحمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على وضع حلول أخرى لمشكلة النقل والازدحام المروري، خاصة في المناطق الرئيسية الشرقية والرياض والغربية، ومن هذه الحلول زيادة اعتماد السكك الحديدية للتقليل من استخدام وسائل النقل الخاصة.