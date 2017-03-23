 “هيئة النقل”: هنا .. حلول ستطرح لحل مشاكل الزحام المروري | فيفاء أون لاين
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

“هيئة النقل”: هنا .. حلول ستطرح لحل مشاكل الزحام المروري

“هيئة النقل”: هنا .. حلول ستطرح لحل مشاكل الزحام المروري
فيفاء أون لاين - متابعة

ذكر رئيس هيئة النقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح أن دراسة أجريت على قطاع مركبات الأجرة كشفت أن أكثر من 70% منها تسير في الشوارع دون ركاب.

وأوضح الرميح، وفقاً لـ”اليوم”، أن الهيئة ستطلق منصة “وصل الإلكترونية” لتنظيم خدمة النقل، التي ستربط بجدولة الشاحنات الناقلة للبضائع من ميناءي الدمام وجدة، حتى يتمكن المرور من معرفة وجهات هذه الشاحنات لتوجيهها إلى مسارات غير مزدحمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على وضع حلول أخرى لمشكلة النقل والازدحام المروري، خاصة في المناطق الرئيسية الشرقية والرياض والغربية، ومن هذه الحلول زيادة اعتماد السكك الحديدية للتقليل من استخدام وسائل النقل الخاصة.

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