طالبات متوسطة محلية يزورون مركز تنمية الإنسان بجازان

أستقبل مركز تنمية الإنسان بجازان صباح اليوم الخميس بِمنسوبات وطالبات مدرسة متوسطة محلية وتأتي هذه الزيارة التي نظمتها المدرسة بهدف التعرف على الخدمات المختلفة التي يقدمها لذوي الإحتياجات الخاصة وأطفال التوحد.

وكان في استقبالهم نائبة المدير العام الأستاذه سحر عقيل وعدد من الطاقم الإداري ، وفي أول اللقاء شارك الزوار أطفال التوحد نشاطهم الأسبوعي والذي ينعقد كل يوم خميس ، كما نظّمت متدربات قسم منطلق ( التوحد ) يوماً ترفيهياً مفعم بالسعادة بعنوان ( امي يا جنّة الأرض ) .

وتضمنت الزيارة ورشة عمل لمشرفات الاقسام واخصائيات النطق والتخاطب و معلمي الصف ، كان محتواها نبذة تعريفية عن المركز واقسامه والخدمات المقدمة والفئة المستهدفه ، والبرامج التي تقدم .

وقد تحدثن عدد من الأخصائيات وقدمن للزوار معلومات مبسطة عن كل قسم ، وفيديو وثائقي لصعوبات التعلم ، وانجح الأساليب المتبعه لهؤلاء الفئة ، كذلك فرط الحركة ( سماتهم ، و الإستراتيجيات المنظمة ) ، و قسم التنمية الذهنية ، ثم عرضت احدى الأمهات في مداخلة هاتفيه على مسمع العامة ، تجربتها مع طفلها من لحظة دخوله المركز الى ماوصل اليه من تقدم ونجاح .

وقدمت الأم خالص امتنانها وتقديرها للأخصائية / أ.سلمى معشي لتفانيها وجهدها المبذول مع طفلها .

وفي ختام اللقاء ، قدمت الأستاذة / سحر عقيل كلمة شكر وجهتها الى الزوار والمختصيين ، وانها لـ بادرة رائعة التواجد مع هذة الفئة الغاليه على قلوبنا .

ثم تجول الزوار في جميع الاقسام ، وقد ابدو اعجابهم وامتنانهم لفريق العمل الرائع .

هذا وقد اقام اعضاء المركز مأدبة غداء على شرف الحضور .