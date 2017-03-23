 تنمية أبوعريش تنفذ دورة مجانية في ميكانيكا السيارات ضمن برنامج سواعد الإنتاج | فيفاء أون لاين
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

تنمية أبوعريش تنفذ دورة مجانية في ميكانيكا السيارات ضمن برنامج سواعد الإنتاج

تنمية أبوعريش تنفذ دورة مجانية في ميكانيكا السيارات ضمن برنامج سواعد الإنتاج
آمنة صيرم ـ جازان
نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ، دورة مجانية في ميكانيكا السيارات استمرت لمدة اربعة أيام  شارك فيها قرابة 20 متدربا ، استضافتها الكلية التقنية بمنطقة جازان ضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي تعتزم اللجنة تنفيذها خلال العام 1438هـ ،بإشراف ومتابعة من مركز التنمية الاجتماعية بجازان، وبرعاية من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ضمن برنامجها سواعد الإنتاج .
الجدير بالذكر ان البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة للبرامج النسائية والشبابية في مختلف الدورات التدريبية .

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