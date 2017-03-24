فيفاء.. “هوية و انْتِماء”

هناك بعض المثقفين في السنوات الأخيرة بدأو بنشر بعض المعلومات المغلوطة فاستشربها الكثير وأخذوها بالقبول ، وصار التأكيد عليها لاحقاً حتى بين فئة المتعلمين بدون تمعن وتدقيق في حقيقتها من كتب التاريخ وحول ما تحمل وراءها من تهميش لحقائق معلومة وأشياء خاصة يتم نسبتها لطرف آخر بدون تنبه لها ، أو القيام بالدفاع عنها أو نفيها ، ورغم عدم صحة هذه المعلومة جملة وتفصيلاً فقد انتشرت وتم التركيز عليها حتى صارت معتادة لدى الناس ، وهي مقولة أن أهالي فيفاء من حيث النسب يعودون لجيزان المحافظة والعاصمة الإدارية ، وأما تسمية جازان فيقصد بها المنطقة كاملة التي تضم عدداً من المحافظات والمراكز التابعة لها كفيفا وبني ومالك وغيرها ، وفي الحقيقة هذي المعلومة من خلال بحثي واستطلاعي المتواضع وسؤالي لمن لهم خبرة في التاريخ ليست صحيحة ، فأهالي فيفاء فيفيون ينتسبون لخولان على مايقال أو لغيره على خلاف في النسب ، وليس هناك رابط في النسب بين أهالي فيفاء وأهالي جيزان فلا يلتقيان في جد قريب واحد ماعدى النسبة الإدارية التي وضعتها الدولة حفظها الله من باب التشكيل والتنظيم وهذا شئ مطلوب ومهم ، والنسبة في الحقيقة هو كلنا لآدم وآدم من تراب لافضل إلا بالتقوى ، ولكن معرفة تسلسل النسب والمحافظة عليه شئ مطلوب في الدين ورخص فيه الإسلام للتعارف دون عصبية أوتفاخر بل لمعرفة بعضنا بعضاً .. قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ عند القراءة والتتبع لمدينة جيزان قبل الحكم السعودي نجد أنها كانت مدينة صغيرة ليس لها شأن كبير يذكر إلا في فترات زمنية متباعدة ولم تكن بهذا الاتساع الجغرافي الذي نعايشه حالياً ، وأيضاً لم يكن هناك تقسيمات إدارية للمناطق كما هو الآن . ولم تكن مدينة جيزان ذا تاريخ قديم مشهور يذكره المؤرخون كصبياء وأبي عريش والتي كانت مركزاً لحكم الأدارسة وغيرهم ، وقد ورد ذكرهما ( صبياء وأبي عريش ) في المخلاف السليماني ولم يرد لمدينة جيزان ذكر كثير رغم قربها من صبياء وأبي عريش ، ولو كانت ذا شأن وقتها لتم ذكرها والتركيز عليها ، وهناك بعض المراجع القديمة تعتبر أراضي فيفاء جزء من بلاد عسير ولذا كانت تسمى بفيفاء عسير ، وفي المقابل اطلعت على ماذكره المؤرخ والباحث حسن جابر الحكمي في كتابه المسمى بالموسوعة الميساء حيث قال : بأن فيفاء بلاد مستقلة منذ القدم ولم تخضع للسلطة العسيرية ولا لسلطة المخلاف السليماني وفي نظري المتواضع قد يكون هو الصحيح ، وذلك لأسباب ، منها كون محافظة فيفاء كانت تعيش في عزلة تامة عن الآخرين في فترة حروب وتوحش أهلها ومما أدى لصعوبة الوصول إليها والبحث فيها مما كان له بالغ الأثر من عدم معرفتنا عن تاريخها القديم حتى بداية الألفية الثانية .

فلم يعتن بها أحد من الرحالة والمؤرخين القدماء ، حتى أن الهمداني لم يذكرها باسمها في صفة جزيرة العرب ، بل ذكر ما قرب منها مثل ( أنافية) في غرب جبل فيفاء ، فعاش الجبل بأهله في توحشهم وجهلهم وعزلتهم، فلم نقف – فيما قبل القرن الحادي عشر الهجري- على خضوعهم لدولة ، أو غزوهم بجيش ، فيما تحت أيدينا من كتب التاريخ ، وإذا كان الهمداني في استقصائه لمعالم وأماكن الجزيرة العربية عامة، وجنوبها خاصة، قد أغفل اسمها ، فغيره من الجغرافيين لا يلام لبعدهم كما قلنا عن طرق المواصلات وعن طرق الرحلات التجارية وعدم اختلاطهم بالآخرين وعزلتهم التامة فلم ينقل مالديهم إلا في وقت متأخر كما أسلفنا .

* وسبب ذكري لهذا الكلام والتركيز عليه لما انتشر حالياً مع وسائل التواصل من معلومات مغلوطة حتى أصبح البعض يعدها مرجعاً وصار البعض يدافع وينافح عن نسبة أهالي فيفاء لجيزان كمدينة دون التثبت من كتب المؤرخين وممن كتبوا عن تاريخ المنطقة قديماً وحديثاً لإن من خلالها سوف ينشأ جيل مطموس الهوية عن نسبة قبائل كثيرة في المنطقة فتتلقاها الأجيال القادمة بالقبول دون تثبت من حقيقتها بل بالسماع فقط ، ولا أقول هذا الكلام من باب التنقص أوعصبية أو أن هناك عيب من النسب لها لا والله فجيزان بلد العلم والعلماء والأدباء والشعراء وأصحاب العقول المفكرة والذين ظهروا من هناك وكان لهم شأن في الدولة وفقهم الله ، وهذا يزيدنا فخراً بوجود مثل هذه الكوكبة الرائعة التي رفعت سمعة وذكر المنطقة بين المناطق الأخرى علماً وشعراً وإثراء أدبي ، وهذا أمر لاينكره إلا جاهل مغالط للواقع ، وما تعريجي على هذا الموضوع إلا من باب التذكير على مايتم تناقله حتى يتم وضع الأمور في مواضعها الصحيحة ، وأيضاً ساءتني بعض المسميات التي ترد وتنشر وقد يكون فيها إهمال لذكر تاريخ وإرث بعض محافظات المنطقة فمثلاً كما نجد قول (( جبال جازان )) والمسمى المعروف والصحيح حتى تعرف الغاية المقصودة هو قول جبال فيفاء أو جبال بني مالك بمنطقة جازان ، حتى وصل البعض مع هذه التسمية إلى نسبة البن الفيفي إلى البن الجيزاني في بعض المهرجانات في تغيير واضح وإهمال صريح لمسمى البن الخولاني ذو الجودة العالية والذي يعرف منذ القدم في محافظة فيفاء وبني مالك وغيرها والذي يأتي الباحث عنه من المحافظات الأخرى والبعيدة وذلك لإشتهاره بالجودة العالية والذوق الرفيع ،

فهذه بعض من المسميات التي ظهرت في السنوات القريبة وما قد تحمله من طمس وتغيير لتاريخ وإرث ومسميات خاصة وإدراجها تحت نسبة عامة قد تكون ألغت من خلالها الخصوصية التي تتميز بها موروثات وعادات وتقاليد كثير من محافظات منطقة جازان وخاصة المرتفعات منها ، كفيفاء وبني مالك وغيرها .

والله تعالى أعلى وأعلم .

وبالله التوفيق .