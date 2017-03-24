فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة يعقد دورة سلوكيات المهنة وأخلاقيات العمل للموظفات

عقد فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة اليوم “الخميس” وضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة ؟” الدورة التدريبية “سلوكيات المهنة وأخلاقيات العمل” للموظفات وذلك بمقر الفرع .

واستهدفت الدورة التي قدمتها المدربة إيمان خالد الخيبري موظفات وزارة الثقافة والإعلام في كافة محافظات المنطقة بهدف المساهمة في رفع كفاءة موظفات الوزارة وتعزيزا لقيم القدوة الحسنة ضمن مشروع كيف نكون قدوة الذي كان قد أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وتأتي الدورة التدريبية لمنسوبات وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة استكمالاً لمجموعة من المبادرات التي يعمل فرع الوزارة على تنظيمها بمنطقة مكة المكرمة ومنها الرقي بمستوى أداء الموظفين والموظفات .

وهنأ بهذه المناسبة مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه الموظفات على تسجيل انتظامهم في الدورة وتقديمهم المستويات المرتفعة والتجاوب الكبير مع مخرجاتها .

كما قدم بافقيه في ختام الدورة درع تكريمي بهذه المناسبة للمدربة الخيبري معبرا عن شكره لمشاركتها في صقل قدرات موظفات الفرع ، وتسليم شهادات الدورة على الموظفات .

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