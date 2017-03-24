 النعمي رئيساً لأعضاء الشرف بنادي ألمع | فيفاء أون لاين
الجمعة, 25 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 مارس 2017 ميلاديا

النعمي رئيساً لأعضاء الشرف بنادي ألمع

النعمي رئيساً لأعضاء الشرف بنادي ألمع
علي مخرشم
إستقبل الشيخ حسين بن فايع النعمي أحد رجال الأعمال مساء أمس الخميس بمقر إقامته في المنطقة الشرقية بعثة أولمبي نادي ألمع الرياضي والتي تتواجد حالياً بالمنطقة الشرقية للقاء فريق الترجي في مباراة  الإياب ضمن تصفيات المملكة لدرجة الأولمبي ، وقد رحب النعمي بفريق نادي ألمع مثمن الجهود التي حققها النادي خلال الفترة المنصرمة متمنين للنادي السير على هذه الخطى وتحقيق أمال الجميع للصعود إلى دور الممتاز ، من جهته شكر رئيس نادي ألمع الأستاذ فايع بن يحيى الحياني الشيخ حسين النعمي على حسن الإستقبال والضيافة ودعمه السابق اللامحدود للنادي سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع ، من جهة أخرى أصدرت إدارة نادي ألمع الرياضي وبعد إجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة قرار يقتضي بتعيين الشيخ حسين بن فايع الألمعي رئيساً لأعضاء الشرف بالنادي .

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