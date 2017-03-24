قائد متوسطة اﻷحد “الدغريري” ينفذ برنامج جودتي بالشواهد

نفذ قائد متوسطة الاحد اﻷستاذ خالد بن عبده دغريري البرنامج التدريبي (جودتي بالشواهد) ضمن خطة التدريب المعتمدة لمكتب التعليم بالمسارحه والحرث على مدار يومي الاربعاء والخميس 23-24/6/1438 وقد نال البرنامج رضا واستحسان المتدربين من خلال تعدد الاساليب المتنوعة بين النواحي النظرية والتدريبات العملية والشواهد من خلال عرض ملفات جودتي بالشواهد واستخدام الاستراتيجيات للتعلم النشط مما انعكس ايجابيا على مستوى الطلاب وكذلك قدم الشواهد الحيه من إنجازات المدرسة خلال الفترة الماضية على مستوى المنطقة والوطن وقد اشاد رئيس التدريب بالمكتب بالاقبال الكبير على البرنامج حيث بلغ المتقدمين 50 متدرباً وقدم شهادة شكر وتقدير لمنفذ البرنامج وفى نهاية البرنامج تمنى قائد متوسطة اﻷحد ان يتحقق الفائدة المرجوة من خلال هذا البرنامج على الميدان التربوي لرفع مستوى أبناءنا الطلاب في جميع مدارس المكتب.

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