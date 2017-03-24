عمل القريات يضبط عددًا من مخالفات توطين الاتصالات 

نفذ فريق التفتيش بمكتب عمل محافظة القريات مساء أمس حملة تفتيشية برفقة الرفدالامني والجهات الشريكة شملت الحمله قطاع بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها وذلك ضمن الحملات التفتيشية للتحقق من تطبيق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق قرار التوطين.

وأوضح مدير مكتب عمل القريات مفضي العنزي أن هذه الحملات تستمر بشكل أسبوعي للتحقق من تطبيق المنشآت لأنظمه العمل , مبينا أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 مخالفات تلخصت في عدم وجود عقد عمل للموظفين وسجلات وكشوفات للعاملين وعدم فتح ملف للمنشاة في مكتب العمل ، والعمل المقصور على السعوديين ، فيما تم إنذار أكثر من 8 منشآت.

وبيّن أن مفتشو الحملات قاموا خلال جولاتهم الميدانية بتزويد أصحاب العمل والعاملين بنسخة من قرار توطين قطاع الاتصالات وبالمعلومات والإرشادات الفنية ، وما يحقق تلافيهم لمخالفات نظامي الاقامه والعمل ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال التواصل مع مركز الاتصال بالوازرة على الرقم المجاني (19911) أو عن طريق برنامج معاً للرصد.