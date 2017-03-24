بمناسبة “عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م”  مهرجان أبها للتسوق يفتتح أبوابه اليوم بمعرض استثنائي 

يفتتح مهرجان أبها للتسوق الذي تنظمة شركة ستار لتنظيم المعارض والمهرجانات أبوابه، اليوم السبت، بمركز أبها الدولي للمعارض، بمعرض استثنائي، وذلك بمناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لهذا العام.

وستتضمن النسخة الحالية الاستثنائية من المهرجان سحب على ٧ سيارات وجوائز قيمة بصفة يومية، فيما سيحتوي معرض السلع الاستهلاكية ٢٥٠ جناحا بمشاركة شركات محلية وخليجية وعربية مثل المغرب وتونس ومصر، بجانب معرض خاص للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” يضم ٢٤ جناحا، فضلا عن فتح مدينة الألعاب والمسرح خارجي والمطاعم والكوفيهات.

وكان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد العمرة قد وقف على آخر الاستعددات أول من أمس الخميس، برفقة رئيس التسويق والفعاليات بالفرع رئيس لجنة الفعاليات والبرامج بالمناسبة مشبب القحطاني، واستمع إلى شرح مفصل من نائب المدير العام مدير إدارة المهرجانات والمعارض مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم بن محمد الجارالله ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمهرجان أسامة ماطر بهذا الشأن.

من جهته، جدد نائب المدير العام مدير إدارة المهرجانات والمعارض مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم بن محمد الجارالله التأكيد على أن إقامة هذا المعرض يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية ورؤيته الدائمة لتفعيل دور المعارض والمهرجانات على مدار العام، مشيرا إلى أن هذه المناسبة استدعت الى إقامة معرضين تحمل في مضمونها روزنامه من الفعاليات والبرامج للأسرة والطفل وبما يتوافق مع تطلعات مرتادي و زوار المهرجان خلال ١٨ عام، حيث كان المهرجان خلالها البوابة الإقتصادية الأولى للشركات العالمية والوطنية للمنطقة.