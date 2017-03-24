 حلقت صقورنا فرسمت الابداع | فيفاء أون لاين
الجمعة, 25 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 مارس 2017 ميلاديا

حلقت صقورنا فرسمت الابداع

حلقت صقورنا فرسمت الابداع
بندر طوهري 

رسم مساء الأمس نجوم منتخبنا لوحة من لوحات الإبداع والنجومية في كرة القدم عندما قدموا صورة من الصور المشرقة والمعروفة عن المنتخب السعودي الذي طالما صال وجال في محافل كرة القدم وسطر نجومه تاريخ من ذهب يستحق الفخر ، فقد حلقت صقورنا الخضر عالياً في سماء بانكوك لتصطاد أهم نقاط التصفيات وتحقيق فوز ثمين بثلاثة أهداف دون مقابل للمنتخب التايلندي ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 ليستمر منتخبنا السعودي على عرش صدارة المجموعة الثانية بـ 13 نقطة ومواصلة المسيرة نحو المونديال، ولم يعق لاعبي منتخبنا حماس المنتخب التايلندي المتسلح بالارض والجمهور الذي قابله روح ورغبة من صقورنا الخضر داخل الملعب في تحقيق الإنتصار وإسعاد الجماهير السعودية المساندة والحاضرة من قلب الحدث وملايين الجماهير المتابعة خلف شاشات التلفزة وهذا ماتحقق بعد توفيق الله ورغبة اللاعبين لتصبح حظوظ منتخبنا على مشارف الوصول للحلم المونديالي وهذا ما سيتحدد مساء الثلاثاء القادم عندما يستضيف منتخب العراق على ملعب الجوهرة في حال كسب اللقاء والتي ستكون مسألة تأهله أكثر وضوحاً، فكل الأمنيات والتطلعات معلقة باللاعبين والجماهير لحضور ملفت بمدرجات الجوهرة والمستطيل الاخضر طوال تسعون دقيقة لتحقيق الفوز والفرحة التي طال إنتظارها.

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