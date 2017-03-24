حلقت صقورنا فرسمت الابداع

رسم مساء الأمس نجوم منتخبنا لوحة من لوحات الإبداع والنجومية في كرة القدم عندما قدموا صورة من الصور المشرقة والمعروفة عن المنتخب السعودي الذي طالما صال وجال في محافل كرة القدم وسطر نجومه تاريخ من ذهب يستحق الفخر ، فقد حلقت صقورنا الخضر عالياً في سماء بانكوك لتصطاد أهم نقاط التصفيات وتحقيق فوز ثمين بثلاثة أهداف دون مقابل للمنتخب التايلندي ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 ليستمر منتخبنا السعودي على عرش صدارة المجموعة الثانية بـ 13 نقطة ومواصلة المسيرة نحو المونديال، ولم يعق لاعبي منتخبنا حماس المنتخب التايلندي المتسلح بالارض والجمهور الذي قابله روح ورغبة من صقورنا الخضر داخل الملعب في تحقيق الإنتصار وإسعاد الجماهير السعودية المساندة والحاضرة من قلب الحدث وملايين الجماهير المتابعة خلف شاشات التلفزة وهذا ماتحقق بعد توفيق الله ورغبة اللاعبين لتصبح حظوظ منتخبنا على مشارف الوصول للحلم المونديالي وهذا ما سيتحدد مساء الثلاثاء القادم عندما يستضيف منتخب العراق على ملعب الجوهرة في حال كسب اللقاء والتي ستكون مسألة تأهله أكثر وضوحاً، فكل الأمنيات والتطلعات معلقة باللاعبين والجماهير لحضور ملفت بمدرجات الجوهرة والمستطيل الاخضر طوال تسعون دقيقة لتحقيق الفوز والفرحة التي طال إنتظارها.

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