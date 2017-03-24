سقيا فيفاء تروي مشاريع العاصمة المقدسة !!

أثارت صور التقطت بمنطقة مكة المكرمة لصهريج مياه يعود لمتعهد سقيا فيفاء وهو يعمل ضمن احد مشاريع السفلتة بالعاصمة المقدسة تساؤلات عديدة من قبل المواطنين في فيفاء الذين عبروا عن استغرابهم من كون هذا الصهريج يحمل شعار مشروع سقيا فيفاء وهو يعمل خارج المحافظة الأمر الذي ذكر المواطنين في فيفاء بمشاكل السقيا التي لا تغيب عنهم من سوء وتردي خدمة السقيا بفيفاء وعدم صلاحية مياه السقيا للاستخدام الأدامي وصهاريج المياه القديمة والمتهالكه والتي تبقى معظم الأيام متعطله على طرق فيفاء بالإضافة الى قلة عدد صهاريج المياه الخاصة بمتعهد السقيا والتي لا تكفي للقيام بواجبات سقيا المواطنين ردود فعل مختلفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي معظمها يروي مآسي مشاريع فيفاء المتعثرة في ضل غياب الجهات المعنية فيما فضل البعض التندر من خلال هذه الصور على حال مشروع السقيا الذي اصبح سرابا لا يروي السكان بفيفاء.

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