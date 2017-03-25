وقف استيراد لحوم الأبقار والدواجن من أربع منشآت برازيلية

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء استيراد لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتهما من أربع منشآت برازيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ، أنها اتخذت هذا الإجراء حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، لضمان عدم دخول إرساليات اللحوم ومنتجاتها المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.

وأشارت إلى أنها قررت إيقاف الاستيراد من منشأة (JJZ ALIMENTOS S.A.) التي تحمل رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 2156)، ومنشأةFRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA)) التي تحمل رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 270)، ومنشأة (SEARA ALIMENTOS LTDA) رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 530)، ومنشأة (BRF S.A.) رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 1010).

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب منتجات تلك المنشآت، والتخلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب منتجات تلك المنشآت من الأسواق المحلية وإيقاف الاستيراد منها.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أصدرت بياناً أمس، بخصوص ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن شبهات بممارسات غير قانونية في بعض مسالخ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية المصدّرة لدول العالم، وبعد توفر معلومات إضافية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ تتابع الهيئة أي مستجدات بهذا الخصوص عبر مركز الرصد وإدارة تقييم المخاطر.

كما اجتمع اليوم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مع سفير البرازيل لدى المملكة فلافيو ماريغ، ومستشار السفارة البرازيلية ألبرتو لويز بنتو.