 القطاع الصحي الجنوبي يختتم فعاليات خطة الإخلاء بمشاركة مدني صامطة | فيفاء أون لاين
السبت, 26 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 مارس 2017 ميلاديا

تحت إشراف إدارة المراكز الصحية بصحة جازان

القطاع الصحي الجنوبي يختتم فعاليات خطة الإخلاء بمشاركة مدني صامطة

القطاع الصحي الجنوبي يختتم فعاليات خطة الإخلاء بمشاركة مدني صامطة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

اختتمت يوم أمس الخميس فعاليات دورة تدريب خطه الاخلاء في حالات الحوادث والكوارث بمركز صحي الخارش التابع للقطاع الصحي الجنوبي وبمشاركة فاعلة من الدفاع المدني بصامطة.

بدأت هذه الفعاليات بمحاضرة عن مفهوم السلامة والإخلاء في المنشآت الصحية، والدور الذي يجب القيام به في حالات الاخلاء، وكذلك الدور المناط بمسؤول الأمن والسلامة بالمنشآت الصحية عامة وفي مثل هذه الحالات خاصة، كما ناقشت الدورة طريقه فرز الحالات ودور التمريض في خطه الاخلاء.
فيما قدم مدير مركز السلامة الميداني بإدارة الدفاع المدني بصامطة الملازم اول مهندس / عبدالمجيد قحل محاضرة تناول فيها التعريف بمعدات السلامة وطرق الإنقاذ، وتحدث عن مخارج الحريق والحث على التدريب في خطة الإخلاء في حالة الحرائق، وأنواع طفايات الحريق، كما أشار الى ضرورة تعزيز ثقافة السلامة والحماية بين أفراد المجتمع وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لضمان استفادتهم منها عملياً في حال حدوث أي طارئ.

هذا وقد اختتمت هذه الفعاليات بتدريب عملي بمشاركة حوالي 100 متدرب من مختلف التخصصات على استخدام طفايات الحريق وكيفية التعامل معها بالشكل الآمن والصحيح وذلك تحت إشراف فريق العمل بالدفاع المدني.

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