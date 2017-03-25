القطاع الصحي الجنوبي يختتم فعاليات خطة الإخلاء بمشاركة مدني صامطة

اختتمت يوم أمس الخميس فعاليات دورة تدريب خطه الاخلاء في حالات الحوادث والكوارث بمركز صحي الخارش التابع للقطاع الصحي الجنوبي وبمشاركة فاعلة من الدفاع المدني بصامطة.

بدأت هذه الفعاليات بمحاضرة عن مفهوم السلامة والإخلاء في المنشآت الصحية، والدور الذي يجب القيام به في حالات الاخلاء، وكذلك الدور المناط بمسؤول الأمن والسلامة بالمنشآت الصحية عامة وفي مثل هذه الحالات خاصة، كما ناقشت الدورة طريقه فرز الحالات ودور التمريض في خطه الاخلاء.

فيما قدم مدير مركز السلامة الميداني بإدارة الدفاع المدني بصامطة الملازم اول مهندس / عبدالمجيد قحل محاضرة تناول فيها التعريف بمعدات السلامة وطرق الإنقاذ، وتحدث عن مخارج الحريق والحث على التدريب في خطة الإخلاء في حالة الحرائق، وأنواع طفايات الحريق، كما أشار الى ضرورة تعزيز ثقافة السلامة والحماية بين أفراد المجتمع وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لضمان استفادتهم منها عملياً في حال حدوث أي طارئ.

هذا وقد اختتمت هذه الفعاليات بتدريب عملي بمشاركة حوالي 100 متدرب من مختلف التخصصات على استخدام طفايات الحريق وكيفية التعامل معها بالشكل الآمن والصحيح وذلك تحت إشراف فريق العمل بالدفاع المدني.