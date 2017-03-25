بلدية فيفاء تشارك غدا في ساعة الأرض

تشارك بلدية محافظة فيفاء بمنطقة جازان غدا السبت حسب توجيهات أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع في الحدث العالمي والسنوي “ساعة الأرض” والذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة وذلك من خلال إطفاء الإنارات التي لا تؤثر على المصلحة العامة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف بأنه سوف يتم إطفاء إنارة طريقي 20 و12 بمحافظة فيفاء من الساعة الثامنة والنصف مساء ولمدة ساعة .

فيما حرصت أمانة جازان كثيرًا على أن تشارك جميع البلديات المرتبطة بالأمانة في هذا الحدث المهم، الذي يأتي في إطار رفع مستوى الوعي لدى الفرد في المجتمع، كما يأتي لتسليط الضوء على المحور المهم، وهو المحافظة على الطاقة؛ لما لها من أهمية بالغة في حياة الإنسان لمواجهة تغيُّر المناخ.