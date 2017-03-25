بلدية الطوال تشارك اليوم في الحدث العالمي ساعة الأرض

تشارك بلدية محافظة الطوال اليوم السبت في الحدث العالمي والسنوي ( ساعة الأرض) وذلك من خلال إطفاء إنارة الحزام الدائري والمباني والشوارع الرئيسية في المحافظة وكذلك الحزام الشمالي بالمركز الحضاري والمطل بقرية العافية التابعة لمحافظة الطوال ، وستبدأ إطفاء الإنارات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ولمدة ساعة واحدة

هذا ما صرح لنا به رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس / أسامه بن محمد زكري ،، وأكد أن البلدية ستشارك في هذا الحدث العالمي ، كما وجه به سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ / محمد بن حمود الشايع ، بمشاركة جميع البلديات المرتبطة بأمانة المنطقة

كما أوضح سعادة رئيس بلدية الطوال المهندس أسامه بن محمد زكري ، بأهمية المحافظة على الطاقة لما لها من أهمية كبيرة وبالغة في حياة الإنسان وما يواجه ذلك من تغيرات في المناخ ،، وسأل الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان