“الحكمي” و “القوفشي” يرعيان حفل تقاعد المعلم في مجمع الجعدية “المباركي”

رعى وكيل محافظة أحد المسارحة الاستاذ سعد حكمي حفل تقاعد المربي الفاضل في مجمع الجعدية “محمد حسين مباركي ” في ليلة من ليال الوفاء حضرها جمعا من رجالات التعليم حيث تقدم الحضور رئيس الشؤون التعليمية بتعليم المسارحة موسى قوفشي و عددا من مسؤولي الدوائر الحكومية في المحافظة و أعيان و أفراد المسارحة و شيوخ القبائل ، وزملاء المحتفي به .

بدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتقديم الأستاذ يحيى حكمي و الذي رحب بالحضور و الضيوف الكرام ، ومن ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها المعلم ناصر مرحب ، ومن ثم سرد الحكمي سيرة المحتفي به حيث أمضى “٣٥” عاما في التعليم “٣٠” سنه منها في متوسطة و ثانوية الجعدية كانت حافلة بالإنجازات .

و تلى ذلك كلمة مجمع الجعدية ألقاها الوكيل حسين كريري حيث تطرق إلى رسالة التعليم العظيمة و ثمار المعلم التي يقطفها التلاميذ ، و إخلاصه و تفانيه في أداء مهمة العمل .

مؤكدا بأن المباركي يستحق الكثير نظير كفاحه و غرسه فقد حمل الأمانة و كان أهلا لها و قد شهد له طلابه .

وتوالت الفقرات بقصيدة ألقاها الشاعر علي رفاعي محزري حيث أثنى على دور المربي الفاضل المباركي في التعليم و من ثم ألقى المعلم عبدالله عسيري كلمة أشاد بزمالة المباركي معددا صفاته الحسنة حيث كان نعم الأخ للجميع متعاونا ومؤثرا بين زملائه ،ولا نقول له وداعا فسيبقى بالقلب ستبقى بصماته لؤلؤة تسكن في قلب محارة ، فهاهي الأيام تمضي سراعا ويمضي معها قطار العمر سنوات مرت وكأنها لحظة هاربة فرت من عقال الزمن.

و من ثم ألقى رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب موسى قوفشي كلمة تطرق فيها لمهنة التعليم ودور المعلم و أشاد بدور المباركي حيث كان زميلا له في السابق إبان إدارته لمتوسطة و ثانوية الجعدية و كان قدوة حسنة . و من ثم ارتجل قائد مجمع الجعدية سابقا كلمة مؤثرة ذكر فيها فضائل المحتفي به المباركي حيث قال بأن الزمان يمضي وتمر الأيام ، وهاهو رفيق دربنا في الكفاح يترجل عن جواده ، و لقد وجدنا فيك صدق القول وحب العمل وتوجيه صادر من القلب ، وتواضع في المعاملة . و من ثم تم تقديم عرض مرئي عن سيرة المعلم المباركي لاقى استحسان الجميع أشرف و أخرج هذا العرض أمين مصادر التعلم علي قحل . و من ثم ألقى المحتفى به كلمة شكر فيها كل من حضر مقدرا و مثمنا جهود زملائه واصفا ذلك بالغير مستغرب كونهم أهلا و عنوانا للوفاء . و من ثم تم تسليم الهدايا و الدروع التذكارية من الأحبة و الزملاء و التقاط الصور .