يوجد حاليًا بمكتبات الأزهر بمصر وقريبًا في السعودية #الفيفي يصدر كتابه الأول “رحلة ذي القرنين وقصة يأجوج ومأجوج”

أصدر الكاتب والمؤرخ جابر بن مسعود العبدلي الفيفي كتابًا بعنوان «رحلة ذي القرنين وقصة يأجوج ومأجوج» .

وأوضح المؤلف “العبدلي” أن الكتاب كان نتاج حوالي أربع سنوات من البحث والتقصي والوقوف على مسارات الرحلة في مغرب ومطلع شمس مملكة ذي القرنين ، حيث مّن الله عليه بكشف أسرارها ، وتحديد جغرافيتها بالتوثيق .

وقال “العبدلي” أن التصور الخاطئ لدى البعض، خاصة من الباحثين عن موقع الرحلة وموقع ردم يأجوج ومأجوج ، قد جعل الناس يعتقدون ببعد هذه الرحلة عنا ، ولذلك فإنه قد نثر في هذا الكتاب مجموعة من الأدلة والبراهين ، والإعجازات العلمية القرآنية ، التي ستزيل اللبس بإذن الله لدى كل من يقرأ الرحلة ، معتقداً أني قد حللت كل أسرارها .

وأضاف أن الرحلة متوافقة مع مسارات وطرق أقاليم اليمن وتهامة إلى نجران وبلاد خولان القديمة والشهيرة ، متمنيًا من الله أن يكون قد وفق في فك أسرار الرحلة .

وأردف “العبدلي” الكتاب راجعه مجموعة من الباحثين المتخصصين ومنهم علماء في الأزهر وهو معروض الآن في مكتبات مصر ، وقريباً إن شاء الله سيكون في السعودية .

ووجه “العبدلي” شكره لكل من ساعد في إخراج هذا الكتاب، معتذرا لعدم توافره في الوقت الحاضر في مكتبات المملكة.