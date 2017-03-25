الدغريري والعقيلي والمدخلي  يتفقدون تجهيزات معرض الصحة المدرسية للتوعية الصحية بمركز التسوق هايبر بندة. 

قام مدير مكتب التعليم بمحافظة المسارحة والحرث الأستاذ علي عواجي دغريري ويرافقه مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم جازان الأستاذ إبراهيم عقيلي ومساعد مدير مكتب التعليم صامطة للشؤون المدرسية الأستاذ جابر مدخلي اليوم الخميس الموافق 1438/6/24 بزيارة لمقر معرض الصحة المدرسية والتي تشرف عليه إدارة الصحة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وبشراكة مع مكتب التعليم بالمسارحة والحرث ومكتب التعليم بصامطة وذلك من اجل الوقوف على الترتيبات الأخيرة استعدادا لافتتاحه بمشيئة الله “بمركز التسوق هايبر بنده يوم الاربعاء الموافق 1438/7/1 بحضور سعادة محافظ محافظة احد المسارحة الأستاذ عبدالله بن محمد الريثي و مدير عام التعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن احمد الحكمي .

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