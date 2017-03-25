افتتاح منتدى ” مِراس ومِران ” في تقنية القريات

تحت رعاية سعادة عميد الكلية م. ياسر عسيري تم افتتاح مقر منتدى ” مِراس ومِران ” في مبنى قسم الحاسب الآلي في يوم الأربعاء الموافق 24 / 6 / 1438هـ ، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز أهداف الخطة الاستراتيجية للكلية وبالأخص الهدف الاستراتيجي الثالث ” تدريب وتأهيل كوادر وطنية وتنمية مهاراتهم بجودة وكفاءة عالية ” ، وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين وتنمية مهاراتهم ومساعدة المتعثرين منهم في التدريب وتحسين مستواهم وتقديم البرامج العلاجية اللازمة لذلك.

كما يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على المتدربين المتميزين والموهوبين والعمل على صقل مهاراتهم وزيادتها والاستفادة منهم في تعزيز قدرات زملائهم المتدربين بتعزيز جوانب المعرفة لديهم.حيث تم تدشين المنتدى بحضور وكيل الكلية للتدريب ووكيل خدمات المتدربين ورؤساء الأقسام التدريبية وبعض من أعضاء هيئة التدريب المعنيين .ابتدأ الإفتتاح بقص الشريط من سعادة عميد الكلية ، ثم تلاه شرح موجز من رئيس قسم تقنية الحاسب عن المنتدى وأهدافه وما تم تأمينه وتوفيره من تجهيزات لتحقيق تلك الأهداف ، تلا ذلك كلمة سعادة عميد الكلية والتي تضمنت العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق أهداف وقيم الكلية وإيصال رسالتها من خلال تبني وتشجيع مثل هذه المبادرات ودعمها مادياً ومعنوياً، وانتهى اللقاء بمأدبة إفطار للحضور.