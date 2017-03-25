 افتتاح منتدى ” مِراس ومِران ” في تقنية القريات | فيفاء أون لاين
السبت, 26 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 مارس 2017 ميلاديا

افتتاح منتدى ” مِراس ومِران ” في تقنية القريات

افتتاح منتدى ” مِراس ومِران ” في تقنية القريات
القريات - سعود الشراري

تحت رعاية سعادة عميد الكلية م. ياسر عسيري تم افتتاح مقر منتدى ” مِراس ومِران ” في مبنى قسم الحاسب الآلي في يوم الأربعاء الموافق 24 / 6 / 1438هـ ، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز أهداف الخطة الاستراتيجية للكلية وبالأخص الهدف الاستراتيجي الثالث ” تدريب وتأهيل كوادر وطنية وتنمية مهاراتهم بجودة وكفاءة عالية ” ، وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين وتنمية مهاراتهم ومساعدة المتعثرين منهم في التدريب وتحسين مستواهم وتقديم البرامج العلاجية اللازمة لذلك.

كما يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على المتدربين المتميزين والموهوبين والعمل على صقل مهاراتهم وزيادتها والاستفادة منهم في تعزيز قدرات زملائهم المتدربين بتعزيز جوانب المعرفة لديهم.حيث تم تدشين المنتدى بحضور وكيل الكلية للتدريب ووكيل خدمات المتدربين ورؤساء الأقسام التدريبية وبعض من أعضاء هيئة التدريب المعنيين .ابتدأ الإفتتاح بقص الشريط من سعادة عميد الكلية ، ثم تلاه شرح موجز من رئيس قسم تقنية الحاسب عن المنتدى وأهدافه وما تم تأمينه وتوفيره من تجهيزات لتحقيق تلك الأهداف ، تلا ذلك كلمة سعادة عميد الكلية والتي تضمنت العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق أهداف وقيم الكلية وإيصال رسالتها من خلال تبني وتشجيع مثل هذه المبادرات ودعمها مادياً ومعنوياً، وانتهى اللقاء بمأدبة إفطار للحضور.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*