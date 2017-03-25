القسم النسائي لبلدية صبيا يشارك بأسبوع النظافة

شارك قسم العلاقات العامة للقسم النسائي لبلدية صبيا صباح يوم الاثنين، ببرنامج “أسبوع النظافة” الذي نفذته المدرسة المتوسطة الثالثة والإبتدائية الثامنة بصبيا، وذلك للتأكيد على أهمية النظافة العامة والشخصية للإنسان ودورها في القضاء على مسببات ونواقل الأمراض. والدور الذي تمثله النظافة على المستوى الشخصي والبيئيّ وما يمكن أن ينتج عنها من أضرار إذا قل وعي الاهتمام بها.

وشكرت مديرة المدرسة خلال كلمتها القسم النسائي للبلدية ممثلا بقسم العلاقات العامة على مشاركته ضمن فقرات البرنامج، وعلى حسن تعاونه وتواصله مع المدرسة نظرا للدور الفعال الذي تمثله بلدية صبيا في خدمة المحافظة والقرى التابعة لها بحسب المتابعة المستمرة من إدارتها.

وبين رئيس البلدية سفر الشهراني، أن البلدية تولي اهتمامها بالنشء داخل المؤسسات التعليمية من خلال تعزيز وترسيخ القيم للطلاب والطالبات ومن مختلف المراحل التعليمية، مضيفا بأن مشاركة القسم النسائي تأتي بحسب إمكانياته في المشاركة وذلك للتعريف بالدور الذي تقوم به البلدية، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف للفئات المستهدفه بحسب جدولة عمل القسم.