بلدية محافظة صبيا تنفذ حملة نظافة بقرى الطمحه

نفذت بلدية صبيا وبإشراف ومتابعة المجلس البلدي بالمحافظة حملة نظافة في القطاع الشمالي من قرى الطمحة، شملت كل من قرى الباطنة وتيهان والرافعي والدواحشه والشمة والعيافة، حيث وجه رئيس بلدية صبيا الأستاذ سفر الشهراني أقسام الخدمات والنظافة في البلدية لمتابعة جاهزية الحملة وقد انطلقت الحملة من بداية صباح اليوم السبت ١٤٣٨/٠٦/٢٦هـ من أمام مجمع الدعوة بقرى الطمحة بجميع معدات وعماله شركة الخضري وعماله بلغت خمسه وسبعون عاملاً تجاوباً مع ملاحظات وشكاوي المواطنين للمجلس البلدي ولبلدية المحافظة حيث تم التنسيق بذلك بتواجد المشرف هادي خواجي مشرف القطاع ومتابعة وإشراف الفريق التطوعي بالطمحة وبدات بتوزيع العماله على تلك القرى مع عضو المجلس البلدي علي طميحي وسط متابعة فاعله وجادة من مشرفين شركة الخضري بقيادة مشرف الشركة المعز الذي كان حاضرا في كل المواقع ومتابع جهود العمال في الميدان،وهناك توجيهات من رئيس البلدية لقسم الخدمات في البلدية بجدولة هذه الحملات لتشمل كافة القرى بالمحافظة ، شاكر للمواطنين التعاون فى إنجاح هذه الحملات لتحسين مستوى النظافة في المحافظة ومراكزها.

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