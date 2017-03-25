“التجارة” .. هذه هي السلع الأكثر غشًا بالأسواق

كَشَفَتْ إحصائية صادرت من وزارة التجارة والاستثمار عن مصادرة أكثر من 5 ملايين سلعة مغشوشة خلال 2016، عبر 90 ألف جولة تفتيشية نَفَّذَتْها الوزارة في جميع مناطق المملكة، بِحَسَبِ بيانات صادرة من الوزارة.

وشكَّلت الأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والعطورات غالبية السلع المغشوشة التي ضبطتها فِرَق التفتيش خلال العام الماضي.

وأَوْضَحَت بيانات الإدارة الإعلامية بالوزارة أن مركز بلاغات المستهلك استقبل نحو 900 ألف مكالمة هاتفية، منها 300 ألف بلاغ تجاري تم التعامل معها، كما ورد للوزارة خلال 2016 نحو 1053 شكوى تتعلق بنظام العلامات التجارية، بالإضافة إلى مباشرة الوزارة 618 بَلَاغَاً لاستخدام علامات تجارية لغير أصحابها.