 مطلق النار على مسؤول في “صحة تبوك” في قبضة الشرطة | فيفاء أون لاين
السبت, 26 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 مارس 2017 ميلاديا

مطلق النار على مسؤول في “صحة تبوك” في قبضة الشرطة

مطلق النار على مسؤول في “صحة تبوك” في قبضة الشرطة
فيفاء أون لاين- تبوك

سلّمت شرطة محافظة العلا في المدينة المنورة، صباح اليوم، نظيرتها في تبوك، الجاني مطلق النار على مدير طب الأسنان بصحة تبوك الدكتور محمد الجماز الثلاثاء الماضي، وذلك بعد القبض عليه.

وأكد المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بتبوك عطاالله العمراني استقرار الحالة الصحية للدكتور الجماز بعد إجراء عملية جراحية له في الفخذ لاستخراج الرصاصة، وقد تكللت بالنجاح وفقاً لـ”عكاظ”.

وكان الدكتور الجماز أصيب بثلاث رصاصات في فخذه وساقه بعد إطلاق النار على مركبته من قبل شخص ملثم بعد خروجه من اجتماع اللجنة الشرعية في المنطقة.

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