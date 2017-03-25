شاهد.. أوضح صورة لدبي في التاريخ بدقة 57.7 مليار بكسل!

أطلقت شركة “بنتلي” للسيارات الفاخرة اليوم أول صورة “Gigapixel” فائقة الدقة لمدينة دبي، بدقة 57.7 مليار بكسل.

وتعتبر “Gigapixel” إحدى الصور الأكثر دقة في العالم، وابتكرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تقنية التقاطها. ورغم أن الصورة أُلتقطت بزاوية واسعة يظهر فيها انحِناء أُفق الكرة الأرضية، ومنطقة المارينا وأبراج بحيرات جميرا وشارع الشيخ زايد في دبي، إلا أنه من الممكن تكبيرها إلى درجة تمكن الناظر إليها من رؤية تفاصيل سيارة “Flying Spur W12 S” التي تسير في إحدى الشوارع في دبي.

والتقطت الصورة بكاميرا مُعلّقة على ارتفاع 264 متراً فوق برج “كايان” في منطقة مارينا في دبي. وتطلّبت عملية جمع مليارات البكسلات في الصورة 48 ساعة عمل، التقط فيها 1825 كادر منفصل بهدف تجميعها لتشكيل الصورة.

ويمكنكم مشاهدة الصورة بالضغط هنا.