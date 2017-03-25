أمازون هل ستشتري ” سوق.كوم” ؟!

اتفقت شركة “أمازون دوت كوم” (AMZN.O) الأمريكية بشكل مبدئي على شراء شركة تجارة التجزئة الإلكترونية “سوق دوت كوم” من المساهمين، بحسب ما ذكر مصدر مطلع لوكالة “رويترز” اليوم.

ولعب بنك “جولدمان ساكس” دور المستشار لـ”سوق دوت كوم” وأسهم بشكل كبير في ترتيب الصفقة.

وتعد “سوق دوت كوم” من أبرز أسماء سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط ويتم من خلالها بيع أجهزة إلكترونية وسلع منزلية وسلع أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن “سوق دوت كوم” قد جمعت العام الماضي 275 مليون دولار تمويلات من المستثمرين لدعم نموها المستقبلي، حيث قيمت بحوالي مليار دولار لكن مصادر وكالة الأنباء تشير إلى انخفاض التقييم من ذلك الوقت.

يشار إلى ان “بلومبيرج” نقلت عن مصادر خاصة في وقت سابق من الشهر الحالي وجود مفاوضات من جانب “أمازون” لشراء حصة في “سوق دوت كوم” مقابل 650 مليون دولار.