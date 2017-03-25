بالصور .. طريقة التقديم على برنامج التمويل العقاري لـ “البناء الذاتي”

أعلن صندوق التنمية العقارية عبر موقعه الرسمي شروط وإجراءات التقديم على برنامج التمويل المدعوم ( البناء الذاتي )، وذلك من خلال أربع خطوات رئيسية هي : تحديث البيانات وحجز وطباعة الموعد وتجهيز المستندات والتقدم للفرع بالطلب.

وأوضح الصندوق أن هذه الخدمة لتسهيل تقديم طلبات تمويل البناء الذاتي (الإنشاء) لمستفيدي برنامج التمويل المدعوم، عبر فروع الصندوق، وذلك لتقديمها للممولين العقاريين المشاركين بالبرنامج والرد على جميع استفسارات مستفيدي البرنامج الذين صدرت لهم الموافقة.

وبيّن الصندوق أن الهدف من هذه الخطوة هي تجميع وتحليل طلبات تمويل البناء الذاتي (الإنشاء) للمستفيدين من برامج التمويل المدعوم من خلال فروع الصندوق المنتشرة في المملكة، وعرضها نيابة عن المستفيدين للممولين العقاريين المشاركين بالبرنامج لتحليلها وإصدار الموافقة المبدئية عليها.

وأشار الصندوق إلى أنه يشترط على المتقدم لهذه الخدمة :

أن يكون ممن صدرت لهم موافقة وأن تكون لديه الرغبة في التمويل المدعوم للبناء الذاتي ( الإنشاء ) واشترط الصندوق أن يكون المتقدم قد حدّث بياناته عبر البوابة الإلكترونية للصندوق من (‏هنا).

وأن يحصل على موعد مسبق عن طريق الحجز الإلكتروني من (هنا).

كما اشترط الصندوق أن يحضر المتقدم جميع المستندات المطلوبة مع تذكرة الموعد

وأوضح الصندوق أن المستندات المطلوبة للتقدم على البرنامج هي : “تذكرة الموعد وأصل بطاقة الأحوال، وأصل صك الأرض وأصل رخصة البناء، وكذلك أصل التعريف بالراتب”.

ونوّه الصندوق إلى أنّ جميع البيانات أعلاه سيتم إدخالها بالنظام عن طريق موظف فرع الصندوق، وعليه يجب توفر أصول المستندات مع المستفيد لمطابقة البيانات المطلوبة.