البحرية السعودية تفكك ألغاماً بحرية للحوثيين بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي السبت، أن البحرية السعودية تفكك ألغاما بحرية نشرتها الميليشيات في البحر الأحمر قرب ميناء المخا تستهدف عشوائيا الناقلات والسفن.

وأكد التحالف أن ألغام الحوثيين البحرية قرب ميناء المخا تستهدف الملاحة الدولية.

وفي وقت سابق حذر المكتب الأميركي للمخابرات البحرية السفن التجارية، من مخاطر الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في مضيق باب المندب قرب مدخل ميناء المخا.

وأضاف في تقرير صادر عنه أن الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب وخاصة التجارية منها تحفز جهات فاعلة أخرى على التدخل.

التحذير الأميركي أشار إلى أن إغلاق مثل هذا الممر المائي من شأنه أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة الإجمالية، وأسعار النفط العالمية.

هذا وشنت الميليشيات الانقلابية هجمات في باب المندب ففي الشهر الماضي هاجمت الميليشيات فرقاطة سعودية وقبلها استهدفت سفينة إغاثة إماراتية.

كما استهدفت في أكتوبر 2016 سفن دوريات تابعة للبحرية الأميركية.

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