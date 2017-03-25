مفوضية رواد الكشافه تقلد الرياني مدير هيئة الرياضة بجازان العضوية الشرفية

قلد قائد مفوضية رواد الكشافة بمنطقة جازان الأستاذ احمد رشيد الحازمي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني العضوية الشرفية وذلك أثر اللقاء الذي جمع عدد من القادة الكشفيين في المنطقة ومن بينهم القائد علي مصيري والقائد علي مجممي والقائد يحي غبيري والقائد محمد ملحان وذلك باستراحة أمانة جازان .

هذا وقدم الرياني شكره لرواد كشافة جازان على هذا التقدير ، وأكد أن المكتب دوما في خدمة الكشافة وتسهيل كل البرامج والمخيمات للكشافة على مدار العام .

هذا وقد تم في اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المفوضية الكشفية وتطوير برامجها ، وقدم رواد المفوضية الشكر لمدير مكتب هيئة الرياضة بجازان على تعاونه الدائم مع المفوضية ودعمه المستمر لانشطة الكشافة بالمنطقة .

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